يؤدي اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، غدا الثلاثاء، شعائر صلاة عيد الأضحى، بساحة ستاد دمنهور الرياضي، ويرافقه عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية والأمنية وأهالي المدينة.

وكانت المحافظ المهندسة نادية عبده، أعلنت تجهيز 332 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمدن ومراكز المحافظة، وتزويدها بعدد 664 من الأئمة والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بمعدل إمامان لكل ساحة من المشهود لهم بالكفاءة وعلى راس هذه الساحات ساحة الاستاد الرياضي بدمنهور.

وأشارت إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات للعمل على راحة مواطني المحافظة وقضائهم إجازة عيد الأضحى المبارك بكل سهولة ويسر.