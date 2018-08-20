أكد الدكتور عمر، الذي فقد منذ أول أمس، في التحقيقات التي أجريت معه في مدينة رأس غارب، أن التيار البحري جرفه مع صديقته أثناء ركوبهما مركب شراعي بسيط، قائلا: "ضللنا الطريق في العودة واستمرينا في المحاولة حتى وصلنا إلى رأس غارب".

كما أكد في أقواله أنه هو وصديقته ولم يتعرضا لأي أذى في البحر وقال عناية "الله أنقذتنا من موت محقق" وقدم الشكر إلى القوات المسلحة على جهودها الكبيرة في العثور عليهما.

كانت السلطات المصرية قد عثرت على الطبيب وصديقته على سواحل رأس غارب بعد فقدان دام أكثر من 24 ساعة في مياه خليج السويس.

يذكر أن اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغا من العميد مدحت السقا، يفيد اختفاء طبيب من القاهرة يدعى "عمر. أ" 49 سنة، وصديقته وتدعى "نرمين. ع" 45 سنة، أثناء قيامهما برحلة بحرية في أحد شواطئ مدينة رأس سدر حيث استلقا مركب شراعي منذ يوم السبت واختفيا وانقطعت الاتصالات بهم حتى الآن.

وجرى إخطار عمليات القوات المسلحة بالواقعة وعلى الفور تم إرسال طائرة لاستكشاف المنطقة التي شهدت الحادث بالإضافة إلى وجود فرق من خفر السواحل والمسطحات وحرس الحدود لمتابعة الموقف عن كثب.