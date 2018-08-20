أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن معين المرعبي وزير شؤون النازحين اللبناني، قال إن العودة الآمنة للاجئين تتم بالتنسيق التام، ودون أي ضغوطات.