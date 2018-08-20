"السكة الحديد": القطارات تعمل بصورة منتظمة ولا تأخيرات

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري تسير بصورة منتظمة وطبيعية، تزامنا مع انطلاق سادس أيام رحلات عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن جميع الرحلات منتظمة ولا يوجد أي تأخيرات تذكر، موضحا أنه ما زالت هناك مقاعد شاغرة بالقطارات، وأن الحجوزات ما زالت مستمرة.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه طالب جميع قائدي القطارات بتحسين آدائهم، والعمل على الحفاظ على سير القطار وتوصيل الرحلة بصورة منتظمة، للحفاظ على أرواح وأمن وسلامة المواطنين، متوقعا أنه يتم اليوم نقل نحو مليون و250 ألف راكب خلال رحلات الوجهين القبلي والبحري تزامنا مع وقفة عرفات.