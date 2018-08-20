أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، عن توقعاتها لحالة الطقس، غدا الثلاثاء (21 أغسطس)، أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن طقسا معتدلا يسود على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوبه.

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، بمختلف المحافظات، جاءت كالتالي:

-القاهرة:

العظمى 36، والصغرى 26.

-الإسكندرية:

العظمى 31، والصغرى 26.

- بورسعيد:

العظمى 31، والصغرى 26.

- الإسماعيلية:

العظمى 36، والصغرى 23.

- الفيوم:

العظمى 36، والصغرى 24.

- المنيا:

العظمى 37، والصغرى 24.

- أسيوط:

العظمى 38، والصغرى 24.

- أسوان:

العظمى 41، والصغرى 28.

- الأقصر:

العظمى 40، والصغرى 26.

- الغردقة:

العظمى 37، والصغرى 28.

- شرم الشيخ:

العظمى 37، والصغرى 29.