يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر، اليوم الخميس 16 أغسطس، طقس المعتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضاف بيان صادر عن الهيئة، نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا في شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وتوقع الخبراء، وفقا للبيان، أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 35 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: