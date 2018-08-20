بعث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال "نصر" في برقيته: "يشرفني وأجهزة المحافظة مع حلول عيد الأضحى المبارك أن نعرب لكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني .. إننا نستقبل عيد الأضحى المبارك مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار، وملتزمين بالمصالح العليا للوطن، ومعاهدين الله- تعالى- على المضي قدما نحو إعلاء قيم الحق والعدل، ودفعا لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة، داعيًا الله- عز وجل- أن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية".

واختتم المحافظ، البرقية،: "حفظكم الله ورعى مصر وشعبها، وكلل بالنجاح كل خطاكم لما فيه نصرة ديننا وعزة وطننا، إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل محافظ كفر الشيخ، برقيات تهنئة مماثلة إلى الإمام الأكبر، فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.