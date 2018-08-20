أعدمت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية بقرة مذبوحة كانت معدة للبيع بأحد محلات الجزارة، وبفحصها تبين أنها مصابة بمرض "الجلد العقدي" ومنتشر في جميع أجزاء لحمها.

خرجت الحملة بقيادة المهندسة رابحة دياب، رئيسة مركز ومدينة بني عبيد، بالتنسيق مع الطب البيطرى بالمركز والتموين ومركز شرطة بني عبيد وذلك للمتابعة والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير جميع السلع الغذائية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية.

وأكدت رابحة دياب، في تصريح صحفي، أنه أثناء مرور اللجنة تبين وجود محل جزارة باسم "ي. ك . م" بقرية "اليوسيفية" به جزء بسيط من اللحوم جرت معاينته ومغادرة اللجنة المحل، وفي الطريق وجدت عربة كارو مغطاة بشكاير بلاستيك وتحتها بقرة مذبوحة.

وقالت إنه بتوقيع الطب البيطري للكشف والسلخ اتضح أن اللحم يحمل مرض الجلد العقدي وأوضحت أنه مرض فيروسي يصيب الحيوان وتظهر أعراضه على شكل عقد وحبوب تخترق الجلد وتصيب كامل الجسم.

كما تبين أنه تظهر عليه هذه الحبوب ومتغلغلة في اللحم ومنتشرة على كامل الذبيحة، كما تظهر عليه علامات المرض وأورام في كل مكان، وتبدو عليه علامات ورم وانتفاخ، ما يدل على أن العجل لا يصلح للاستهلاك الآدمي.

وأقر الطبيب البيطري بالسلخ لأخذ عينات للفحص، والتأكد من صلاحيته للاستهلاك من عدمه، وبناء عليه جرى إعدامه تحت إشراف اللجنة.

وشارك في اللجنة الدكتور علي رزق، من الطب البيطري، وضياء عبد الهادي وربيع محمود سلطان وعصام محمد الحسيني من التموين بالمركز بالإضافة إلى قوة من رئاسة مركز شرطة بني عبيد.