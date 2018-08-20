مقتل 5 أشخاص في فيضان بإيطاليا

قتل 5 أشخاص من ممارسي هواية المشي، بعد فيضان جدول جبلي، حدث فجأة، في منطقة كالابريا الإيطالية، بحسب ما أوردت أجهزة الطوارئ المحلية، اليوم.

وصرحت وحدة الحماية المدنية المحلية لوكالة النباء الفرنسية الرسمية (فرانس برس): "نستطيع أن نؤكد مقتل خمسة أشخاص بحسب الشرطة في الموقع".

وطبقا للإعلام المحلي، فإن القتلى الخمسة، كانوا ضمن مجموعة من نحو 15 شخصا يسيرون إلى جانب جدول راغانيلو، في متنزه بولينو الوطني، فيما نحو عشرة منهم.

وتجري عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها مروحية، للعثور على مفقودين محتملين.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المتنزه عند فيضان الجدول.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد هذا الجزء من المنطقة، هطول أمطار غزيرة لساعات، رافقتها رياح قوية، إلا أن هذه الأحوال الجوية هدأت لاحقا.