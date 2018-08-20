يواصل رجال الانقاذ في الصين، إجلاء السكان من الأماكن التي حاصرتها مياه الفيضانات بسبب إعصار رومبيا.

يأتى ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إلى 9 قتلى، و18 مصابًا آخرين.

وتستعرض "الوطن" التالي، أبرز 7 معلومات عن إعصار رومبيا:

1- الإعصار رقم 18 الذي يضرب الصين خلال العام الجاري، وهو عبارة عن رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة، تسببت بحدوث فيضانات على طول مساره.

2- بدأ الإعصار في مقاطعة خنان، وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وتجمعا للمياه ببعض المدن بالجزء الشرقي بالمقاطعة، بحسب مكتب الأرصاد الجوية فيها.

3- أدى الإعصار إلى بلوغ منسوب الأمطار في المناطق الحضرية بين 50 و70 مم، خلال 90 دقيقة فقط.

4- إجمالى من تضرروا من الإعصار رومبيا، بلغ 164.700 شخص.

5- أخلى 2226 شخصا آخرين منازلهم، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الصينية (شينخوا).

6- تسبب الإعصار في تدهور 42007 فدادين من الأراضي الزراعية، وتقدر الخسائر الاقتصادية بها بـ93.41 مليون يوان، دون وجود تقارير دقيقة عن عدد المصابين حتى الآن.

7- من المتوقع أن تشهد بعض الأجزاء في مقاطعات "خنان، خبي، شاندونج" أمطارا غزيرة، يبلغ منسوبها 350 ميللمترا في الـ24 ساعة المقبلة، وفقا لتقديرات صادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

8- أصدرت سلطات التعليم بالمدينة، أوامرها، بإغلاق دور رياض الأطفال ومؤسسات التعليم والتدريب.

9- خصصت السلطات 21 فريقا للإنقاذ، يضم 1960 شخصا، على أهبة الاستعداد، تحسبا لإمكانية الحاجة إلى عمليات إغاثة من الكوارث.