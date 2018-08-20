أكد الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، التنسيق مع متعهدين من الشباب لتجميع قش الأرز من الفلاحين، مقابل 50 جنيهاً للطن الواحد، مضيفاً أن هناك منظومة متكاملة يتم تطبيقها فى الفروع الإقليمية لمكافحة السحابة السوداء بالتوعية قبل موسم الأرز، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات، وتجهيز سيارات بها أجهزة GPS لتحديد المواقع وخطوط السير، واستخدام صور أقمار صناعية بأماكن الحرق، والاستعانة بمحطات الرصد للملوثات الثابتة والمتحركة.

وأضاف خلال زيارته محافظتى كفر الشيخ والغربية، اليوم، أن الجهاز نسق مع هيئة الأرصاد الجوية، للمرور الميدانى وتتبع المخالفين وتحرير محاضر لهم، بالإضافة إلى دعم شباب الخريجين لفتح مواقع تجميع قش أرز والدعم بخمسين جنيهاً مقابل كل طن، بعد توفير جميع المعدات المطلوبة من جرارات ومكابس ومفارم للإيجار بأسعار رمزية، والتنسيق مع مختلف الجهات لمواجهة السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز، لافتاً إلى أن الحكومة توفر كل السبل والتسهيلات للمزارعين لعدم حرق القش، والاستفادة منه اقتصادياً.

من جانبه قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة حققت العام الماضى نسبة كبيرة فى القضاء على حرق قش الأزر، وواثق من تحقيق نسبة نجاح أكبر فى القضاء على تلك الظاهرة، وأنه لن يسمح بحرق قش الأرز وهناك غرف عمليات منعقدة دائماً لمتابعة المخالفين وتحرير محاضر لهم، فضلاً عن إقامة مجمع فى كل جمعية زراعية على مستوى المحافظة لتجميع قش الأرز من الفلاحين، لاستغلال هذا القش وتحويله إلى سماد عضوى أو كبسه واستغلاله كأعلاف للماشية يعاد صرفها للفلاح بالمجان.

فيما شدد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية على أهمية إشراك الشباب فى المنظومة الجديدة لفرم قش الأرز واستخدامه كأعلاف للماشية لتوفير فرص عمل لهم، وطالب محافظ الغربية بالمتابعة الدورية لموسم حصاد الأرز للحد من أعمال الحرق المكشوف للقش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.