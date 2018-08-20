يتوافد الحجاج من كل بقاع العالم لأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام، في مثل هذا التوقيت من العام.

وخلال هذه الأجواء، رسم أحد رجال الأمن، لوحة إنسانية من العطاء والتفاني في العمل، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صوره أحد حجاج بيت الله الحرام، لأحد رجال الشرطة السعوديين، يخلع حذائه ليعطيه إلى سيدة مُسنَّة من حجاج بيت الله.

يحكي جمعان الصبياني، أحد رجال شرطة قوة الحرم، في الثلاثينات من عمره، أنه عقب صلاة الجمعة، أثناء توجهه للمنزل، لفت نظره شخص، يحاول ربط حذاء والدته، واعتبر الأمر في البداية عاديا، إلا أنه عندما اقترب منه في محاولة لمساعدته، وجد الأمر على غير ما اعتقد.

"قطعة من الكرتون"، هكذا وصف "الصبياني"، في حديثه لـ"الوطن"، ما شاهده، حذاء السيدة، الذي يحاول الشاب إصلاحه للسيدة، هو قطعة من الكرتون لا تقي المُسِنَّة حرارة الأرض المرتفعة، خصوصا أن وقت الظهيرة تكون درجة الحرارة في أشدها.

الصبياني: لم أتوقع تصوير الفيديو وردود الأفعال الشعبية.. وأعتز بإشادة أمير مكة وتكريم الشرطة السعودية

تأثر رجل الأمن الثلاثيني، بالمشهد الذي رآه، وبدون تفكير منه، تقدم نحو السيدة المسنة، وخلع حذائه وقدمه لها، ورغم محاولات المسنة للرفض، قال: "أصررت على أن تخلع حذاءها الكرتوني وترتدي حذائي، وطلبا مني الحضور معهما إلى الفندق لأخذ حذائه، إلا أنني رفضت".

ردود فعل واسعه تلقاها، الصبياني، بعد لفتته الإنسانية، وذلك بعد أن لاقى مقطع الفيديو رواجًا واسعًا على مواقع التواصل،: "تلقيت العديد من الرسائل والاتصالات عقب وصولي المنزل، يهنأني فيها البعض على موقفي، والبعض الآخر يستفسر مني إذا كنت أنا صاحب المقطع أم شخص آخر، وكانت إجابتي وقتها: "لا أعلم ما تتحدثون عنه، ولم أر الفيديو"، كما أنه لم يتوقع أن يكون تم تصويره أثناء ذلك الموقف.

خروج موقف رجل الأمن السعودي، من الحيز الشعبي، والإشادات والترحيب بموقع على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الحيز الرسمي، فاجأهُ، مؤكدًا اعتزازه الشديد بإشادة أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل به، وكذلك تكريمه من مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة، مشيدا بسلوكه الإنساني.