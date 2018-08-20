أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، استعداده لرفع العقوبات عن روسيا إن تعاونت في ملفي سوريا وأوكرانيا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.