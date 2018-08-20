ظهرت المؤشرات الأولية لإيرادات موسم عيد الأضحى، على الرغم من أن السباق لم يبدأ رسمياً، حيث استطاع فيلم «تراب الماس» للمخرج مروان حامد، المأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد التى تحمل الاسم نفسه، تصدّر القائمة المبدئية فى اليوم الثالث لطرحه بإيرادات وصلت إلى مليون و106 آلاف جنيه، ما يجعل إجمالى إيراداته 3 ملايين و933 ألف جنيه، وذلك منذ طرحه يوم الخميس الماضى، بينما شهد يوم الأحد طرح أفلام «الكويسين» للمخرج أحمد الجندى الذى جاء فى المركز الثانى بـ608 آلاف جنيه، أما المركز الثالث فكان من نصيب «بنى آدم» للمخرج أحمد نادر جلال الذى حقق 512 ألف جنيه.

وفى المركز الرابع، جاء فيلم «سوق الجمعة» للمخرج سامح عبدالعزيز، محققاً 81 ألف جنيه، وفى المركز الأخير فيلم «بيكيا» بـ65 ألف جنيه، بينما تم طرح فيلمى «الديزل» للمخرج كريم السبكى و«البدلة» لمحمد جمال العدل، ليلة العيد، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته شركة «دولار فيلم». صفوت الهلباوى، نائب مدير التوزيع بشركة «دولار فيلم»، أشار إلى أن المنافسة لم تبدأ حتى الآن، حيث من المتوقع أن تحتدّ بين محمد رمضان «الديزل»، وتامر حسنى «البدلة»، متوقعاً أن يكون «الكويسين» ضمن المنافسة أيضاً، باعتباره فيلماً كوميدياً مناسباً للأعياد.