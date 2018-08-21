يواصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، على مدار أسبوع قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ضبط كميات كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة والهيروين قبل طرحها وتداولها في الأسواق خلال عيد الأضحى.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الفترة من 11 إلى 17 أغسطس الجاري من ضبط حوالي 58 قضية مخدرات في مختلف المحافظات، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبلغت كمية المخدرات المضبوطة في هذه الفترة حوالي 55 كيلو حشيش، وأكثر من 2 كيلو هيروين، وكمية من مخدر الأفيون ونبات البانجو المخدر وعدة آلاف من الأقراص المخدرة.

وخلال اليومين الماضيين، اشتدت الهجمة على تجار "الكيف" لمنعهم من ترويج المخدرات في الشارع، ونجحت قوات الأمن في الإسكندرية في ضبط كمية كبيرة من الحشيش بلغت نصف طن، عبارة عن 1955 طربة حشيش، وفي الغربية تم ضبط كمية من الحشيش بلغت 3 كيلو جرامات.

وأعلنت الصفحة الرسمية عن ضبط 205 قضايا مخدرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضمت مختلف أنواع المخدرات، من الحشيش والبانجو والإستروكس والفودو والبانجو والحبوب المخدرة والأفيون.

وتم القبض على فتاة وشاب منذ عدة ساعات في نفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزتهم 10 طرب حشيش، قبل بيعها ليلة وقفة العيد.