مصرع 2 وإصابة 3 مزارعين في اشتباكات بين عائلتين بقنا

لقت ربة منزل ومزارع مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرين، بطلقات نارية في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية "حمردوم" في نجع حمادي، خلال ليلة العيد؛ بسبب تجدد الخلافات بينهما.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بتجدد الاشتباكات بين عائلتين في قرية "حمردوم" إحدى قرى الجبل في ليلة العيد، لوجود خلافات ثأرية قديمة بينهما.

وبحسب مصدر أمني، أسفرت الاشتباكات عن مصرع بدرية أحمد، 60 عامًا – ربة منزل، ومحمد أبو المجد علي، 25 عامًا، مزارع، وإصابة صدام أبو المجد علي، 30 عامًا، وعبدالنعيم حسن، 19 عامًا، ومحمد عيضة، 18 عامًا، جميعهم يعملون في الزراعة، في اشتباكات مسلحة بين عائلة "عيضة" و"أبوالمجد" بقرية حمرة دوم بنجع حمادي.

وانتقلت قوات الأمن وبصحبتها قوات كبيرة للسيطرة على الاشتباكات وضبط المتهمين المتسببين في اندلاع الاشتباكات المسلحة بين العائلتين.