ضبط طن و153 كيلو جرام لحوم فاسدة وغلق 8 منشآت غذائية بشرم الشيخ

شنت إدارة مراقبة اﻷغذية بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الدكتور أيمن الشناوي، حملة مكبرة على أماكن تداول اﻷغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، مرت على 42 منشأة.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 1153 كيلو من اللحوم واﻷغذية المختلفة إضافة إلى ضبط كميات من اﻷغذية المختلفة منتهية الصلاحية، وتحرر بشأنهم محضر للعرض على النيابة العامة.

كما جرى تحرير 70 محضر نظافة عامة وشهادات صحية، لعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو العاملين باﻷغذية والمشروبات من اﻷمراض المعدية.

كما أعدت اللجنة مذكرات بغلق 8 منشآت، لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص شديد في الاشترطات الصحية.

كما تم استخراج 400 شهادة صحية للعاملين في مجال اﻷغذية والمشروبات أثناء عمل اللجنة واستبعاد 7 عاملين بمجال اﻷغذية.