قرر المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق في قضايا فساد أراضي وزارة الزراعة، إحالة رئيسي مجلس إدارة شركتى المهندس للصناعات الكيماوية، وكاسكادا، للمحاكمة بعد رفضهما سداد 97 مليون جنيه للدولة، قيمة الغرامة الموقّعة عليهما بسبب تغيير نشاط الأراضي، التي حصلوا عليها من وزارة الزراعة بوادى النطرون وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي.

وكشفت التحقيقات تغيير المتهم الأول نشاط الأرض من الزراعة إلى السكن وإقامة فيلات ومنتجعات عليها، ورفض سداد الغرامة المنصوص عليها فى القانون التى تم تقديرها من جانب قاضى التحقيق بـ43 مليون جنيه، ورفض المتهم الثاني مالك شركة كاسكادا سداد 54 مليون جنيه غرامة تغيير نشاط الأرض.

وأفادت التحقيقات بأن قاضي التحقيق شكّل لجنة ضمت خبراء من الكسب غير المشروع وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، انتقلت لمعاينة الأرض ورفع مساحتها والإحداثيات الخاصة بها، بعد معاينة كل قطعة على حدة، وبيان نسبة المبانى الفعلية ومساحتها، وقيمة المخالفات، ومعرفة النشاط المقام من أجله المبانى المخالفة، وما إذا كانت مساحة تلك المبانى فى حدود النسبة المقررة قانوناً من عدمه، وجرى تحرير محضر بتلك الإجراءات.

وأفاد التقرير، الذي تسلمه قاضي التحقيق، بوجود مخالفات تقسيم مبانٍ وتغيير النشاط من زراعي إلى عقاري، وأن نسبة المبانى أكبر من نسبة المساحات المزروعة، أي تزيد على 2%، وهي النسبة القانونية المحددة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 لخدمة أغراض الزراعة.