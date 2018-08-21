قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني والمتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة استعدت لصلاة العيد بـ5813 إماما وخطيبا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ساحات عيد الأضحى المبارك تزيد عن ساحات عيد الفطر الماضي بـ400 ساحة.

وشدد طايع على أنه لن يتم السماح لغير أئمة الأوقاف بخطبة العيد في ساحات الصلاة عدا من حصلوا على ترخيص الخطابة.

وأوضح طايع أن الوزارة قررت إيفاد 70 مفتش عام، لمراقبة صلاة العيد ورفع تقارير بها لوزير الأوقاف، مشيرًا إلى التنبيه على عدم التحدث في الأمور السياسية أو الأيدولوجية أو الدعاية الانتخابية خلال صلاة العيد.