ضيوف الرحمن يبدأون رمي الجمرات الثلاثة بمشعر منى بمكة المكرمة

بدأ ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام بعد فجر اليوم الأول من عيد الأضحى، الثلاثاء، أداء شعيرة رمي الجمرات في منى والتي تستمر على مدار 3 أيام.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم لمزدلفة في تجميع الحصى استعداداً لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام العيد مع بزوغ فجر اليوم الثلاثاء.

ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص اتباعاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتتعامل أمانة منطقة مكة المكرمة مع كميات الحصى التي يرمي بها الحجاج الجمرات في كل عام والتي تقدر بـ 1000 طن بالتخلص منها بطريقة آلية تحدث في قبو جسر الجمرات على عمق 15 متراً، حيث تقوم 3 سيور آلية بتجميع الحصى بعد إلقائها في أحواض الجمرات الثلاثة.

وتتم عملية التخلص من الحصوات عن طريق فصل الحصى عن غيرها من المواد التي يلقي بها الحجيج ، وسحب الحصوات بعد تجميعها في جسر الجمرات، من خلال السيور التي يتم التحكم بها آلياً، بقفل أو فتح بواباتها الكهربائية لفلترة الحصى عن غيرها من المخلفات، بواسطة نظام آلي محكم يعمل عبر بوابات كهربائية في طوابق جسر الجمرات، تقوم بتحويل مسار الحصى إلى عربات الضواغط التي تنتظرها لتجميعها ورميها في المرامي الخاصة بها.