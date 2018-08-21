تحدث الدكتور أسامة السيد الأزهري، عن فضائل الحج المذكورة في سورة الحج، وذكر العلاقة بين الحج والإحسان.

وأضاف خلال خطبة عيد الأضحى بمسجد محمد كريم بقيادة القوات البحرية بالإسكندرية، أن الله وضع الإحسان فوق مقام العدل، مبينا فضل الإحسان وذكره في آيات القرآن الكريم.

وأوضح الأزهري أن الإحسان هو لُباب الدين وجوهره وهو فوق الإتقان وفوق العدل، مشيرا إلى أن الإحسان أن تعطي الشيء حقه عن حب.

ولفت الأزهري إلى أن الله أمر عباده بالإحسان، مؤكدًا أنه طالب مرة بتعامل المصريين المسلمين مع إخوانهم المصريين الأقباط بالإحسان.

وقال إن الإحسان هنا ليس تفضلا ولكنه محبة ودرجة عليا من درجات المحبة نظرًا لأن الله أمر بمعاملة الوالدين بالإحسان مؤكدا أن الإحسان هو منتهى الجود والاتقان والحب.

وضرب الأزهري مثلا بالإحسان بالأوقاف التي أوقفها أحد الخلفاء العباسيين للإنفاق على المدرسة المستنصرية بالعراق والتي تجاوزت 3 ملايين جرام من الذهب سنويًا، ودلل أيضًا بذلك على عدد من الجامعات الأمريكية المرموقة على مستوى العالم.

وشدد الأزهري على أنه لا مناص لأمتنا من الاهتمام بالتعليم، مطالبًا بالإحسان للتعليم وتخصيص أوقاف للتعليم في مصر على نهج المدرسة المستنصرية في العراق كانت لها أوقاف مكتوبة في 5 كراسات لضخامة تلك الأوقاف.

وحضر الصلاة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأركان، الفريق محمد فريد، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وعددا من الوزراء والمسئولين وكبار قادة القوات المسلحة وعددا من ضباط القوات المسلحة والشرطة.