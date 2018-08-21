انتشار أمني مكثف بالساحات والشوارع في كفر الشيخ

نشرت مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء فريد مصطفى، مدير أمن الاقليم، صباح اليوم، قواتها لتأمين ساحات صلاة عيد الأضحى والحدائق والمتنزهات والمنشآت المهمة والحيوية، فضلاً عن تشديد الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق لتسيير الحركة المرورية عليها، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق خاصة الدولي ورافده، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.

كما كثفت قوات الشرطة من تواجدها الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات العامة وأماكن تجمع المواطنين، ونشر قوات مكافحة التحرش والشرطة النسائية لحماية الفتيات والسيدات من التحرش، فضلاً عن انتشار ضباط المرور بالشوارع الرئيسية لتسيير الحركة بها.