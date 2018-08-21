نشرت الفنانة دينا، فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا، وهي ترتدي حجاب أسود وتضع يدها في طبق به دماء قائلة: "هيقولوا عليا شرانية".