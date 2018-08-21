آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد بمسجد الميناء في الغردقة 

أدى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وسط حشود من الأهالي والمواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد بمسجد الميناء، يرافقه اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء علي شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة، وعدد من كبار القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وعقب أداء الصلاة، حرص المحافظ على تهنئة المواطنين بالعيد المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، كما قام المواطنين بتهنئة المحافظ بالعيد وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ومن ناحية أخرى، قام عدد من شباب المدينة الساحلية بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المتواجدين بساحة المسجد، لرسم البهجة والسرور على وجوهم.

شوهدت ساحة مسجد الميناء الكبير إجراءات أمنية مشددة قبل وخلال الصلاة حيث دفعت مديرية الأمن بتشكيلات الأمن المركزي مدعومة بقوات نظامية، كما قامت إدارة مرور البحر الأحمر بعمل كردونات أمنية حول المسجد لمنع تكدس السيارات.