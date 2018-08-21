زار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، المستشفى العام بمدينة الغردقة، للاطمئنان على المرضى وتقديم التهنئة لهم، ولجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واستمع المحافظ، خلال الزيارة للمرضى واحتياجاتهم للتأكد من تقديم خدمات مميزة لهم، والتأكد من مدى استعداد المستشفى وجاهزيتها لاستقبال المرضى، نظرًا للإقبال الكبير التي تشهده الغردقة خلال هذه الفترة من مصطافي ورواد المحافظة.

كما قدم المحافظ، بعض الهدايا العينية للمرضى، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وفي نهاية الزيارة وجه المحافظ أيضا التهنئة لجميع أبناء البحر الأحمر بمناسبة العيد المبارك.

رافق المحافظ، خلال الزيارة اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد واللواء على شوكت رئيس مجلس المدينة، والدكتورة نجلاء شطا مدير مديرية الصحة، ولفيف من الأطباء بالمستشفى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.