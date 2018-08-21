أدى الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحة الرئيسية التي خصصتها مديرية الأوقاف باستاد سوهاج الرياضي، بحضور اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف، وفي حضور أكثر من 5 آلاف مصلى من أبناء محافظة سوهاج الذين توافدوا على استاد سوهاج الرياضي منذ الصباح الباكر لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في أجواء من البهجة والسرور.

وأم المصليين فضيلة الشيخ زين الدين العابدين عبداللطيف، المستشار الديني لمحافظة سوهاج، ثم ألقى خطبة العيد والتي تحدث خلالها عن فضل يوم العيد وآداب الاحتفال به، مؤكدا أنه يوم بهجة وسرور وجائزة من المولى سبحانه وتعالى لعباده الصائمين، وقال إنه يجب على المسلمين في هذا اليوم التزاور والتراحم وصلة الأرحام وإنهاء التشاحن والخصومات بين الناس، مشيرا إلى أن هذا اليوم يعد مشاركة من عامة المسلمين للحجيج اللذين يؤدون مناسك الحج.

وقد قام رجال الشرطة عقب أداء الصلاة بتوزيع الحلوى على المواطنين وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.