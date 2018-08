قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بتهنئة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو قام فيه الوزير بتهنئة المسلمين بالعيد.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" قال بومبيو: أتمنى لجميع المسلمين عيد أضحى مبارك بمناسبة انتهاء مناسك الحج، إذ تعد هذه المناسبة وقتا للتأمل والصلاة، حين يجتمع المسلمون من جميع أنحاء العالم مع الأهل والأصدقاء بروح يملؤها السلام والرحمة، ويواصل المسلمون في هذا العيد القيام بأعمال الخير وتوزيع الأضاحي علي المحتاجين مما يدل علي أهمية الكرم في عقيدتهم"

وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة والعالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. U.S. Secretary of State Mike Pompeo wishes Muslims in the U.S. and around the world Eid Adha Mubarak. كل عام وأنتم بخير. #عيد_الاضحى #عيد_سعيد #امريكا pic.twitter.com/wDbVBzyXxl

وفي سياق أخر قام "جاستن ترودو" رئيس وزراء كندا وزوجته صوفي ترودو، بتهنئة المسلمين بكندا وكل أنحاء العالم بعيد الأضحي المبارك، وقد بدأ "جاستن" في مقطع فيديو نشره علي حسابه بموقع "تويتر" بجملة "السلام عليكم" وأضاف: عيد مبارك نرسل انا وصوفي أطيب تمنياتنا للمسلمين في كندا وحول أنحاء العالم بعيد الأضحي.

Eid Mubarak! Sophie and I send our best wishes to Muslims in Canada and around the world as they celebrate Eid al-Adha. https://t.co/dUh9FyQYKf pic.twitter.com/nQa5WdhQ15