بالصور| مهرجان رقص على أنغام "الدي جي" في المهندسين احتفالا بالعيد

احتفال المواطنين بعيد الأضحى في المهندسين

احتفل عدد من المواطنين بالرقص على نغمات "الدي جي" والأغاني الشعبية، عقب أداء صلاة عيد الأضحى، صباح اليوم، بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

حيث تواجد عدد من المواطنين من مختلف الأعمار السنية وهم يعبرون عن سعادتهم بالعيد.