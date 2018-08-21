زار اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم، المستشفى العسكري بمدينة الغردقة؛ للاطمئنان على المرضى وتقديم التهنئة لهم، ولجميع العاملين والأطباء والضباط بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة، اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام، واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد، واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد عبدالله، حسب بيان المحافظة، توفير الخدمة الصحية المتكاملة لأهالي البحر الأحمر، من خلال النهوض بمنظومة القطاع الصحي، ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع على المواطنين.

كما قدم المحافظ بعض الهدايا العينية للمرضى، متمنيا لهم الشفاء العاجل، وفي نهاية الزيارة وجه التهنئة لجميع أبناء البحر الأحمر بمناسبة العيد.