قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مجلس مركز ومدينة كفرالزيات بالغربية، إنه أصدر تعليماته بتشكيل لحنة للمرور على المراكب النيلية والمعديات بنطاق نهر النيل "فرع رشيد" للتأكد من سلامتها خلال أيام عيد الأضحى.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه كلف اللجنة بفحص المراكب والمعديات والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات ووسائل الأمان، وعمل محاضر للمخالفين، وذلك في إطار توفير كافة سبل الأمان والسلامة للمواطنين المترددين على المدينة لقضاء إجازة عيد الأضحى.

وأوضح أن مجلس المدينة رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع الجهات الإدارية خلال أيام العيد، كما كلف قسم الرقابة التمونية بتكثيف الحملات على محلات الجزا رة والمطاعم، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات العامة وعدم اعطاء إجازات خلال فترة العيد، وكما اصدر تعليمات الى إدارة الطب البيطري بكفر الزيات بفتح المجزر لذبح أضاحيالمواطنيين خلال العيد بالمجان، مشددا على ضرورة مواجهة ظاهرة الذبح في الشوارع وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين، ومناشدة المواطنين بالحفاظ على البيئة.