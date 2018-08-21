أدى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي، بحضور اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي.

كما أدى الصلاة مع المحافظ اللواء محمد عويضة رئيس جهاز المخابرات العامة لجنوب الصعيد، واللواء حازم أبوالفتوح مدير الأمن الوطني بقنا، واللواء أيمن السيسي سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والمئات من أبناء مدينة قنا، فيما أدى الآلاف من أبناء المحافظة صلاة العيد في 98 ساحة بمختلف المراكز والمدن.

وتحدث خطيب صلاة العيد، حسب بيان المحافظة، عن أهمية تماسك جميع المسلمين بدينهم وطاعة الله وأخذ العبرة من قصة سيدنا ابراهيم وابنه اسماعيل، ودعا المصلين بالتحلي بالصبر والإخلاص في العبادة والحفاظ على آداب وسنن العيد وأهمها التوسع في العطاء للأهل والفقراء والأيتام والمحتاجين وزيارة الأقارب والتراحم فيما بينهم.

وتقدم محافظ قنا بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري، داعيا الله أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وعقب أداء صلاة العيد تبادل الهجان التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أبناء المحافظة، ووزع الهدايا على الأطفال لمشاركتهم فرحتهم بالعيد.