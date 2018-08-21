قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها سواء أكان بتخديرها بشكل خفيف، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أو بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون.

واشترط مفتى الجمهورية، في فتواه، ألَّا يؤدي ذلك التخدير أو الصعق لموتها لو تركت دون ذبح، بل تحيا حياة مستقرة، ثم تذبح بعد ذلك بالطريقة الشرعية، فتكون حلالا.

وأكد المفتي أنه إذا أدى شيء مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتة، وفي تلك الحالة يحرم أكله، مستندا في فتواه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ"، مضيفا: "قال العلماء إحسان الذبح في البهائم هو الرفق بها فلا يصرعها بعنف، ولا يجرها من موقع لآخر، وإحداد آلة الذبح، ثم إراحة الذبيحة وتركها لتسكن وتبرد".