"المالية": ندرس إصدار عملة معدنية فئة جنيهين

قالت وزارة المالية إنها تدرس حاليا إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين، لحل مشكلات الفكة ولمزيد من التيسير على المواطنين، وعلى غرار العملات المعدنية من ذات الفئة التي تطرحها بعض الدول العربية والأوروبية للتخفيف عن مواطنيها.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها ممثلة في مصلحة سك العملة تطرح خلال الفترة القليلة المقبلة كميات أكبر من العملات المعدنية المساعدة من الفئات المختلفة لتوفيرها بالأسواق.

وأكد عبدالرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة، انتهاء المصلحة من تجهيز كميات كبيرة من الفكة لطرحها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي تشهد الحركة التجارية خلاله انتعاشًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء.

وأوضح رئيس المصلحة طرح خلال العام المالي الحالي كميات أكبر من العملات المعدنية التي طرحت في العام الماضي، بفضل زيادة إنتاج مصلحة سك العملة بصورة كبيرة تنفيذا لخطة العمل التي اعتمدها الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال إنه خلال العام المالي الماضي جرى سك جميع فئات العملة المعدنية المتداولة وشملت 51 مليون قرص معدني فئة الجنيه، و26 مليون قرص معدني فئة 50 قرشا، و91 ألف قرص معدني فئة 25 قرشا، حسب الخطة المدرجة وطبقًا لاحتياج السوق.

فيما قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة، إن المصلحة تتيح للعديد من الجهات العامة عملات مساعدة من فئات (الجنيه، 50 قرشا، 25 قرشا)، موضحا أن إجمالي الفكة التي تطرح شهريًا حاليا تبلغ قيمتها قرابة 7 ملايين جنيه يجري توزيعها لتوفير السيولة في الأسوق.

وأضاف خضر أن مصلحة الخزانة العامة تخصص يوميًا لمترو الإنفاق عملات معدنية بقيمة 250 ألف جنيه، ما يمثل نسبة 40% من إجمالي الفكة التي تطرح في السوق، في حين تحصل المحافظات على نسبة 30% من الفكة المطروحة و17% لهيئة البريد المصري.