عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس الإثنين، سفيرا جديدا لبلاده في تركيا، و13 سفيرا آخر في بلدان أخرى عربية أوروبية وأمريكا الجنوبية، بينهم سفيرتان، وجاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبدالحق المريني، عقب اجتماع للمجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وتم تعيين محمد علي الأزرق، سفيرا بتركيا، ويوسف العمراني، سفيرا بجنوب إفريقيا، وزهور العلوي سفيرة بألمانيا، وحسن أبو أيوب سفيرا برومانيا، كما تم تعيين محمد ستري، سفيرا بقطر، وخالد الناصري سفيرا بالأردن.

وعين العاهل المغربي رجاء ناجي مكاوي، سفيرة لدى الفاتيكان، وسمير الظهر، مندوبا دائما للمغرب لدى منظمة اليونيسكو، وعين كذلك يوسف بلا سفيرا بإيطاليا، ولطفي بوشعرة سفيرا بروسيا، وعز الدين فرحان سفيرا بالنمسا، وياسر فارس سفيرا بالأرجنتين، وأمين الشودري سفيرا بالبيرو، وجمال شعيبي سفيرا بالفيتنام.