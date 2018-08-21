استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى، الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، والأب سمعان صبحي راعي الكنيسة الكاثوليكية، والقس وائل نشأت راعي الكنيسة الإنجيلية، والذين قدموا التهنئة بمناسبة العيد، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين.

وأوضح محافظ الشرقية، أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لا تقبل التشكيك، مشيرا إلى أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف تحث على المعاملة الطيبة مع أصحاب الديانات السماوية.