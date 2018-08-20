قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، خفض مجموع تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2018-2019 بحد أدنى 221 درجة بدلا من 225 درجة وذلك تلبية لرغبة أولياء الأمور وحفاظا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكد المحافظ أن قرار خفض مجموع تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام جاء بعد دراسة أعداد الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي والبالغ (39047) طالبا وطالبة لعدد (974) فصلا دراسيا والوصول بالعدد إلى المستهدف قبوله في المرحلة الثانوية العامة وزيادة عدد الطلاب إلى (41867) طالبا وطالبة بهدف الحفاظ على المستوى العام لكثافة الفصول طبقا للقرار الوزاري رقم 148 بما لا يؤثر علي العملية التعليمية.

وكان وكيل أول وزارة التربية والتعليم قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ بشأن تعديل تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2018- 2019م وخفض درجات التنسيق وزيادة عدد الطلاب المقبولين.