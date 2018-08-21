تمكنت الأجهزة الأمنية البحر الأحمر، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود من العثور على 13 سوريا بينهم سيدات وأطفال، تركهم المهربون داخل الحدود المصرية جنوب البحر الأحمر، أثناء محاولة التسلل داخل البلاد.

تلقى العميد حاتم، مدير إدارة نجدة البحر الأحمر، استغاثة صادرة من أحد السوريين عن طريق مكالمة طوارئ تفيد بأن 13 سوريا من رجال ونساء وأطفال ضلوا الطريق في الصحراء على بعد 80 كيلو جنوب غرب أبو رماد، وعلى بعد 40 كيلو غرب مدينة حلايب.

وجرى إخطار اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، الذي أعطى تعليماته بالتنسيق مع قوات حرس الحدود لإحضارهم وعودتهم سالمين.

وتمكنت قوات حرس الحدود من إيجاد 13 سوريا، وحرر محضرا بالواقعة والعرض على نيابة القصير لاتخاذ قرار بشأنهم.