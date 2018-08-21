أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن قطارات الهيئة نقلت نحو 8 ملايين راكب على الوجهين القبلي والبحري، منذ انطلاق رحلات عيد الأضحى المبارك، الأربعاء الماضي، وحتى اليوم، أول أيام عيد الأضحى.

وأشار "رسلان"، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الهيئة قضت تماما على مافيا بيع التذاكر فى السوق السوداء.

وأوضح أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، أن العمل بكافة المحطات يسير بصورة منتظمة، لافتا إلى أن رحلات العودة ستبدأ مع نهاية آخر أيام العيد.

وقال إن الهيئة بدأت الاستعدادات النهائية لاستقبال جموع الركاب لرحلات العودة، مشيرا إلى أن جميع الصيانات تجري بشكل دوري.