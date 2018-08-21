اطمئن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على المرضى بمستشفي الهلال للتأمين الصحي بسوهاج في يوم عيد الأضحى المبارك، ووزع هدايا العيد على الأطفال والمرضى المتواجدين لتلقي العلاج بعد تهنئتهم بالعيد، وقد رافقه خلال التهنئة اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

كما تفقد المحافظ، جميع العنابر التي تضم مرضى مقيمين لتلقي العلاج بمرافقة أسرهم وذويهم، حيث تعرف من خلال الأطباء المعالجين على جميع الحالات واطمئن على تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم، ورافقه في الجولة، الدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد فاروق، مدير عام التأمين الصحي بسوهاج، والدكتور أحمد عبد الكريم، مدير عام مستشفى الهلال للتأمين الصحي.