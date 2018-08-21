استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بمكتبه صباح اليوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لفيفا من المهنئين من أعضاء مجلس الشعب وقناصل الدول العربية والأجنبية والجامعة والقيادات التنفيذية ووفد من الكنيسة والمجتمع المدني الذين حضروا لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء هشام شادي، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام المساعد.

ووجه المحافظ التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية عامة ومواطني وزوار الإسكندرية خاصة بالعيد، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصري.

وأكد المحافظ أن اليوم هو يوم مميز للإسكندرية فقد شرفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيارته وآدائه صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور عدد كبير من الوزراء وقيادات الجيش والشرطة، مما يبعث رسالة للشعب السكندري أن الإسكندرية في قلب الرئيس وستشهد المزيد من المشروعات والإنجازات.

وأكد سلطان أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى في جميع أجهزتها ومديرياتها الخدمية من التموين والصحة وغيرها وكذا شركات المرافق، وخصصت خطا ساخنا وعدد من الخطوط الأرضية في غرفة العمليات الخاصة بالمحافظة لاستقبال أي شكاوي على مدار الـ24 ساعة خلال إجازة العيد.