قال اللواء عمرو لطفي، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية ورئيس بعثة حج القرعة، إن البعثة تُخطر السلطات السعودية بحالات الوفاة الخاصة بالحجاج المصريين فور وقوعها، وذلك لاستخراج إخطار وفاة لهم بالمملكة، وبموجبها ستصدر شهادة وفاة للحاج بمصر.

وأوضح، لـ"الوطن"، أنه حال وفاة أحد الحجاج المصريين، يُخطر ذويه إن كانوا موجودين معه أو الاتصال بأقاربه داخل مصر لأخذ رأيهم في مسألة دفنه سواء داخل السعودية أو إعادة جثمانه لمصر ليدفن بجانب أسرته.

واشار إلى أن جميع حالات الوفاة للحجاج المصريين، كانت طبيعية، نتيجة هبوط بالدورة الدموية، عدا حالة واحدة، توفيت إثر حادث مروري.

وأضاف أنه بمجرد صدور شهادة الوفاة للحاج، تستطيع أسرته البدء في إجراءات صرف تأمين الوفاة المؤمن به على الحجاج المصريين، والذي يبلغ 70 ألف جنيه.