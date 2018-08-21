يحتفل مسلمو العالم، اليوم، بعيد الأضحى المبارك، إلا إن للرؤساء في مصر، بعض الطقوس المرتبطة بالعيد، عقب تأدية صلاته، نرصدها لكم عبر السطور التالية.

- جمال عبد الناصر

كان الطابع المميز للرئيس الراحل جمال عبد الناصر عند قضائه الأعياد، ظهوره مع بسطاء الشعب، وزيارة قبور الشهداء، ووضع باقات الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

- أنور السادات

كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يؤدي صلاة العيد في مسجد الحسين بالقاهرة، لكنه صلى في العريش خلال العام 1979.

واعتاد الرئيس السادات زيارة القبور، حيث كان يتوجه إلى ضريح الرئيس جمال عبد الناصر، ووضع إكليل الزهور على قبره، ثم بعدها إلى ضريح والدته في "ميت أبو الكوم" بمحافظة المنوفية، والتي كان يقضي فيها أحيانا إجازة العيد.

- حسني مبارك

كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، غالبا ما يحتفل بالعيد في شرم الشيخ، حيث يؤدي صلاته في مسجد السلام، ويقضيه بالمدينة التي تحمل ذات الاسم.

وكانت آخر صلاة للعيد أداها مبارك، في مسجد الشرطة بمدينة نصر، بحضور رجال الحكومة وقيادات القوات المسلحة والحزب الوطني.

- عدلي منصور

الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والذي قضى عاما واحدا كـ"رئيس مؤقت" للبلاد، أدى صلاة العيد بمسجد قيادة القوات الجوية بمصر الجديدة، وذلك بصحبة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة- وقتها- واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقتها أيضا، أعقبها بإرسال وتلقي رسائل التهنئة بالعيد مع رؤساء وملوك الدول وكبار رجال الدولة.

- الرئيس عبد الفتاح السيسي

كانت أول صلاة عيد له بعد توليه الحكم في مسجد القوات الجوية، وحرص الرئيس على قضاء أول أيام عيد الفطر الماضي مع أبناء شهداء الجيش والشرطة وتكريمهم، بينما أدى صلاة العيد اليوم في مسجد محمد كريم في الإسكندرية.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة العيد، بمسجد محمد كريم، بقيادة القوات البحرية في رأس التين بالإسكندرية، حيث رافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والفريق محمد فريد رئيس الأركان، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.