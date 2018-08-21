محافظ الإسماعيلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء أركان حرب مساعد قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء جمال غزالي نائب مدير أمن الإسماعيلية، إكليلا من الزهور على النُصُب التذكاري للجندي المجهول لشهداء القوات المسلحة بمقابر الشهداء بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني، في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

تضمنت مراسم الاحتفال التي حضرها قادة الأفرع العسكرية من قيادات الجيش الثاني الميداني عزف الموسيقات العسكرية للسلام الوطني وسلام الشهيد في تقاليد عسكرية أصيلة للوفاء لشهداء مصر جيلاً بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده.

كما تضمنت مراسم الاحتفال قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ومصافحة مساعد قائد الجيش الثاني والمحافظ ومدير الأمن لعدد من قادة أفرع القوات المسلحة وتقديم التهنئة بالعيد.