مع بداية موسم العيد بشكل رسمي، أخذت المنافسة بين الأفلام الـ7 المشاركة في الموسم السينمائي الأبرز، شكلًا جديدًا، ومع التوقعات الكبيرة بتحقيق إيرادات ضخمة لم ينزل فيلم "الديزل" للفنان محمد رمضان إلى الساحة سوى أول أيام عيد الأضحى، وبالتالي يعتبر خارج المنافسة حتى اليوم، وتمَّ إجازة الفيلم للعرض (+12). وفقًا لبيان إيرادات أصدرته شركة "دولار فيلم".

وما زال فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد، يتصدر قائمة عائدات شباك التذاكر، إذ اقترب الفيلم من كسر حاجز الـ 6 ملايين جنيه، ويرجع هذا إلى طرحه في دور العرض السينمائي منذ يوم الخميس الماضي، بالرغم من تصنيفه (+18).

وجاء فيلم "الكويسين" للمخرج أحمد الجندي، وهو الفيلم الوحيد المصنف للجمهور العام، في المركز الثاني محققًا إجمالي إيرادات وصل إلى مليون و466 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثالث "بني آدم" بطولة يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال 900 ألف جنيه، والذي يحمل تصنيف (+12).

وفي أول أيام طرحه حقق فيلم "البدلة" للمخرج محمد جمال العدل، والذي يجمع تامر حسني وأكرم حسني، 260 ألف جنيه، بفارق عن فيلم "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز الذي حقق 198 ألف جنيه، وتذيل القائمة فيلم "بيكيا" للمخرج محمد حمدي بـ162 ألف جنيه. حسب ما جاء في بيان الشركة.