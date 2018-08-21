أفادت وزارة الدفاع الروسية، بتعديل منظومات الدفاع الجوي المدفعية الصاروخية "بانتسير" وتحديثها، وباتت مجمعات "بانتسير" المحدثة إثر هذا التعديل، تستطيع بشكل مضمون ودقيق، اكتشاف مختلف أنواع الدرونات والأجهزة الطائرة الصغيرة مثل المروحيات كثيرة الشفرات multicopter، وتدميرها بالصواريخ والمدفعية،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

ولتحقيق ذلك، ابتكر المصممون الروس، خوارزمية خاصة لبرمجيات مجمعات "بانتسير"، وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن بطاريات "بانتسير" المحدثة، تمكنت من إسقاط بضع عشرات من الدرونات التي تستخدمها الجماعات المسلحة في سوريا في مهاجمة قاعدة حميميم، ودمرت خلال الشهر الأخير وحده، 45 درونا معاديا في سوريا.

وأكد الخبراء أن بطاريات "بانتسير"، باتت قادرة على العمل في الليل والنهار ومختلف الظروف والأحوال الجوية، كما أكدوا أن "بانتسير" الجديدة لم تعد "تخشى" أو تتجاهل مثل هذه "الأشباح"، وبات الكمبيوتر فيها، قادر على تشغيل برنامج تحديد هوية الهدف وتصنيفه، أي تمييز الهدف الحقيقي عن المزيف.