يتابع الفنان محمد رمضان إيرادات فيلمه الجديد "الديزل"، والذي يعرض في السينمات حاليًا ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

ونشر "رمضان" صورة جديدة مع مخرج العمل كريم السبكي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأرفق رمضان، الصورة بتعليق: "كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك علينا جميعًا.. بعد مشاهدتي أمس لفيلمي الديزل أحب أن أخص بالشكر صديقي وأخويا المخرج الموهوب كريم السبكي على هذا الفيلم وشكراً لكل فريق العمل.. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة".

وتدور أحداث الفيلم حول الدوبلير"بدر الديزل"، الذي يعيش في حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة "دنيا الصياد"، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الانتقام ممن قتلها.

فيلم "الديزل" بطولة محمد رمضان، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين صبري، وهنا شيحة، ومحمد ثروت، وشيماء سيف، وتامر هجرس، وتأليف أمين جمال، ومحمد محرز، ومحمود حمدان، وإخراج كريم السبكي.