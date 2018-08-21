قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إنه من المقرر أن يستأنف الوزير محمد سعفان، عقب إجازة عيد الأضحى، جولاته الميدانية على مستوى المحافظات؛ لتوقيع اتفاقيات العمل الجماعية مع جمعيات المستثمرين ورجال الصناعة والشركات، بمنح العلاوة الخاصة للعاملين بمواقع العمل بالقطاع الخاص التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018.

وكان الوزير شهد توقيع اتفاقيات عمل جماعية مع 143 شركة قطاع خاص يعمل بها 62 ألفا و786 عاملا، تقضي بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وتراوح الحد الأدنى للعلاوة الخاصة بين 100 و400 جنيه، والأقصى بين 250 و4 آلاف جنيه، وهناك شركات وقعت الاتفاقيات بنسب تراوحت بين 5 و15% من الأجر الأساسي بحد أقصى تراوح بين 1500 و3 آلاف و4 آلاف جنيه، طبقا للتقرير السنوي لمعدل أداء العامل.