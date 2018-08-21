أكد الفنان عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، أن القطاع يستعد لافتتاح مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، بعد توقف المسرح لسنوات.

وأضاف "عبده" لـ"الوطن": "قاربنا على الانتهاء من إعادة تطوير المسرح، وفقا لأحدث النظم والتقنيات الحديثة، تشمل تحويل المسرح إلى قاعات مغلقة ليعمل طوال السنة، وليس خلال فترة الصيف فقط، بالإضافة إلى إنشاء غرف تدريب للفرق الفنية ومكتبة بها قاعات استماع ومشاهدة، وأيضا قاعة سينما وكذلك إضافة مقاعد لصالة المسرح لتصبح بسعة 600 مشاهد"

وتابع "عبده" لم يتبق إلا إتمام تقنيات الصوت والإضاءة، الذى من المقرر أن ينتهى منه بعد العيد مباشرة، وسيتم بعدها تحدد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة موعد افتتاح العرض، حيث يعد مسرح محمد عبدالوهاب إضافة هامة للبنية الثقافية، في مصر باعتباره أحد روافد الإبداع فى الإسكندرية، وسيتم افتتاح المسرح بالأوبريت الغنائي الجديد "فرحانة" من إخراج حسام الدين صلاح.