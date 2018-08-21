قال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنكنه إن منشآت النفط والغاز الإيرانية حالتها مزرية ومتداعية وبحاجة لأعمال تجديد لا يمكن لإيران تحمل نفقاتها، ولفت زنكنه إلى تسجيل نحو 10 حالات يوميا من تعرض أنابيب لثقوب في منشآت إيران الجنوبية، مشيرا إلى أن عمر بعض المصافي يصل إلى 80 عاما وليس هناك موارد لتحديثها، وفقا لما ذكرته قناة "العربية"الإخبارية.

وجاءت تصريحات وزير النفط الإيراني عقب إخطار شركة توتال الفرنسية السلطات الإيرانية رسمياً بانسحابها من مشروع بارس الجنوبي للغاز الذي تصل استثماراته إلى مليارات الدولارات، بعدما لم تحصل على إعفاء من عقوبات أميركية.

وكانت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة "توتال" أكدت أمس الاثنين، أنها أخطرت السلطات الإيرانية بانسحابها من مشروع بارس الجنوبي للغاز الذي تصل استثماراته إلى مليارات الدولارات، بعدما لم تحصل على إعفاء من عقوبات أميركية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله إن توتال انسحبت رسمياً من مشورع بارس الجنوبي، وكانت شركة النفط والطاقة الفرنسية توتال، قد حذرت في وقت سابق من أنها قد تنسحب من المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي (إس.بي 11) للغاز الطبيعي، يقدر بمليارات الدولارات، في ضوء قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من اتفاق نووي دولي مع إيران.