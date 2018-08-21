أعلنت روسيا، اليوم، موعد تسليم تركيا منظومة الدفاع الصاروخي S-400، التي أبدت الولايات المتحدة قلقها تجاهها أكثر من مرة واعتبرتها تهديدا للأسلحة الأميركية الصنع.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية المصدرة للسلاح قولها، إن روسيا ستبدأ في تسليم صواريخ S-400 الدفاعية المتقدمة إلى تركيا في عام 2019، وفقا لـ"سكاي نيوز" الإخبارية.

وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤولين في الشركة، أنها ستتحول إلى استخدام العملات المحلية في الاتفاقات المبرمة مع الشركاء التجاريين الأجانب بدلا من استخدام الدولار الأمريكي.

وأبدت الولايات المتحدة قلقها من اعتزام تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، نشر صواريخ S-400 الروسية الصنع، واعتبرت أنها تشكل خطرا على عدد من الأسلحة الأمريكية الصنع المستخدمة في تركيا بما فيها طائرات إف-35.